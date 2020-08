ONG exige esclarecimentos sobre o "ataque bárbaro" ao jornal Canal de Moçambique

O Instituto para a Comunicação Social na África Austral (MISA-Moçambique) exigiu hoje esclarecimentos sobre o incêndio, provocado por fogo posto, que destruiu as instalações da redação do jornal Canal de Moçambique no domingo, em Maputo.