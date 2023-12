O ativista mexicano Luis García disse que Tapachula, situada na fronteira do México com a Guatemala, pode ser considerada a região com maior movimentação de pessoas no mundo.

Luis Rey García afirmou que nos últimos três meses, cerca de 60 migrantes de várias nacionalidades morreram após terem tentado chegar aos Estados Unidos pelo norte do México através de Tapachula, na fronteira com a Guatemala.

García recebe documentos de dezenas de migrantes venezuelanos, centro-americanos e haitianos e ajuda-os a executar os processos judiciais, de forma legal, para que possam ser assistidos sob ordem de um juiz.

Alguns dos migrantes que assiste foram registados para entrarem legalmente nos EUA nos últimos quatro meses, mas continuam à espera de resposta.

Vários migrantes já receberam autorizações para atravessar a fronteira no norte do México, mas continuam a não ter os documentos necessários para transitar legalmente pelo país.

García afirmou ainda que o Instituto Nacional de Migração (INM) irá parar de conceder vistos por razões humanitárias, pois não é obrigado a fazÊ-lo.

JAZF/APN //APN

Lusa/Fim