"Não estamos satisfeitos com a absolvição do Estado da responsabilidade civil por ter ficado claro em sede de julgamento que os polícias estavam em missão de serviço a cumprir uma ordem superior", afirmou Adriano Nuvunga, diretor do CDD, em declarações à Lusa.

O CDD pagou os honorários da assistência jurídica à família de Anastácio Matavel durante o julgamento do caso, cujo acórdão foi conhecido na quinta-feira.