A Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida e Grandes Endemias (Anaso), em mensagem de balanço de 2022 e perspetivas para 2023, enviada hoje à Lusa, disse que no ano passado registou "limitações no acesso aos antirretrovirais e rotura de stock" de outros produtos de saúde.

"Voltamos a registar um aumento de casos de transmissão dolosa e das práticas de estigma e discriminação associadas ao VIH que estão a afastar as pessoas vivendo com a doença na luta contra a epidemia em Angola", lê-se na mensagem.

A Anaso disse também que não se conseguiu resgatar os diferentes serviços comunitários de VIH que foram encerrados na altura da covid-19 e que registou o encerramento de serviços de organizações comunitárias por falta de fundos.

Em 2022, "houve uma grande redução das atividades comunitárias de VIH/Sida que podem comprometer os esforços do país para que possamos acabar com a sida com um problema de saúde pública até 2030", acrescentou.

A ONG defendeu que o aumento de novas infeções por VIH e de mortes relacionadas com a sida justificam a realização de mais ações e a disponibilidade de mais fundos.

Segundo a Anaso, que estima que vivam no país mais de 300 mil pessoas seropositivas, Angola está entre os 25 países com maior número de novas infeções por VIH entre os adolescentes e jovens no mundo.

Pelo menos 16.000 pessoas morrem anualmente em Angola vítimas do VIH/Sida, como apontou a Anaso em outubro de 2022.

Cada dia, referiu, "cerca de 20 novas infeções por VIH ocorrem entre os adolescentes e jovens dos 15 aos 24 anos em Angola".

Os grandes desafios para 2023 passam pela "melhoria da coordenação" entre o Governo e a sociedade civil, através do funcionamento da Comissão Nacional de Luta contra a Sida e Grandes Endemias.

De acordo com a nota assinada pelo presidente da organização, António Coelho, o outro grande desafio é a maior participação das organizações da sociedade civil que trabalham em VIH nos espaços de concertação social a nível provincial e municipal para o aprofundamento dessas questões.

"Precisamos de resolver o problema da sustentabilidade da resposta comunitária ao VIH/Sida, pelo que temos de lutar para que a Anaso seja uma instituição de utilidade pública", sublinhou.

Aumentar o acesso da população aos cuidados primários de saúde, "e isso significa investir em saúde", e a elaboração de uma política nacional de saúde comunitária estão ainda entre os desafios apontados pela organização para 2023.

