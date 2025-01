"Felizmente, o H5N1 não desenvolveu a capacidade de se transmitir facilmente entre humanos, mas isso pode ser apenas uma questão de tempo", reconheceu o diretor-geral da OMS em conferência de imprensa.

Segundo adiantou Tedros Adhanom Ghebreyesus, em 2024, foram reportados 66 casos de infeção por este vírus nos Estados Unidos, 10 no Camboja e dois do Vietname, enquanto a Austrália, o Canadá e a China comunicaram um caso cada um.

"Este é o maior número de casos humanos reportados desde 2015", salientou o responsável da agência das Nações Unidas para a área da saúde, adiantando que, nas primeiras semanas deste ano, foram detetados dois casos, incluindo uma morte, nos Estados Unidos e outro no Camboja, que resultou também num óbito.

Quase todos estes casos em humanos estão associados a gado ou a aves infetadas, referiu ainda Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao realçar que o H5N1 é de "particular preocupação", uma vez que, desde o primeiro caso humano reportado em 2003, "matou quase metade daqueles que atingiu".

"Toda a transmissão de um animal para outro ou para um humano é uma oportunidade para o vírus mutar ou se misturar com outros vírus", salientou.

Tedros Adhanom Ghebreyesus apelou aos países para reforçarem a biossegurança nas explorações agrícolas, através de testes e vigilância e do fornecimento de equipamento de proteção aos trabalhadores em risco, assim como para partilharem os resultados da análise e sequenciação do genoma.

Na semana passada, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) anunciou que tinha sido detetada gripe das aves numa exploração de galinhas poedeiras em Sintra, tendo sido aplicadas as medidas de controlo, que incluíram a inspeção do local onde a doença foi detetada, o abate dos animais infetados e a limpeza das instalações.

As aves de capoeira e em cativeiro, localizadas em Portugal continental, devem permanecer confinadas nos respetivos alojamentos devido à gripe aviária, evitando o contacto com aves selvagens, indicou na quarta-feira a DGAV.

A direção-geral insistiu que os operadores devem comunicar, de imediato, qualquer suspeita de doença dos seus animais, sublinhando que a detenção precoce dos focos é essencial para a implementação das medidas de controlo.

No mesmo dia em que foi confirmado o caso em Sintra, a Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu que, até à data, não tinham sido identificadas pessoas com sintomas ou sinais sugestivos de infeção por este vírus (H5N1).

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

A transmissão ocorre, sobretudo, através do contacto com animais infetados ou com tecidos, penas, excrementos ou inalação de vírus por contacto com animais infetados ou ambientes contaminados.

