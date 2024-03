Segundo as autoridades marítimas do Japão, um membro da tripulação, composta por 11 pessoas, foi resgatado com vida.

O navio era comandado por um capitão sul-coreano e a tripulação incluía outro cidadão sul-coreano, um cidadão chinês e oito cidadãos indonésios.

A guarda costeira indicou que "ainda procura" pessoas que se encontravam a bordo no navio-tanque, que adernou depois de ter transmitido mensagens indicando que enfrentava forte agitação marítima.

A guarda costeira japonesa disse que recebeu um pedido de socorro do navio-tanque "Keoyoung Sun".

O cargueiro que transportava matérias químicas estava a "inclinar-se" enquanto procurava refugiar-se perto da ilha japonesa de Mutsure devido ao mau tempo.

A ilha fica a sudoeste da ilha principal do Japão, Honshu.

O navio já estava completamente tombado quando as equipas de socorro chegaram ao local, informou a guarda costeira japonesa.

As imagens da televisão NHK, do Japão, mostram o navio completamente virado no mar agitado.

A embarcação de grande porte transporta 980 toneladas de ácido acrílico.

Até ao momento, não foi detetada qualquer fuga estando as autoridades a estudar as medidas de proteção ambiental que podem vir a ser necessárias.

O ácido acrílico é utilizado em plásticos, resinas e revestimentos e pode irritar a pele, os olhos e as membranas mucosas, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

