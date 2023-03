"Três dedos abaixo do joelho", "Entrelinhas", "Tristeza e alegria na vida das girafas", entretanto posta em cinema pelo realizador Tiago Guedes, "António e Cleópatra", "Bovary", "Ifigénia", "Agamémnon" e "Electra", são as peças escritas pelo antigo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II editadas agora na coleção de teatro daquela editora francesa, segundo uma publicação de Tiago Rodrigues na sua página da rede social Facebook.

"Há oito anos, um editor convenceu-me de que devia publicar um dos meus textos. Foi François Berreur", escreveu o dramaturgo e encenador português, acrescentando que fazia parte da sua modéstia não o fazer, por não se considerar escritor, mas um fazedor de espetáculos, "coisas imperfeitas que mudam a todo o momento".

O ator, encenador e editor francês nascido em 1959 que, em 1992, fundara com o também ator e dramaturgo francês Jean-Luc Lagarce (1957-1995) as edições Les Solitaires Intempestifs, respondeu então ao seu congénere português que já não lhe competia decidir.

Porque as peças de Tiago Rodrigues "pertenciam ao mundo e deviam ser publicadas", acrescentou o autor português.

"Desde então, publicaram quase tudo o que escrevi", concluiu Tiago Rodrigues.

"Catarina e a beleza de matar fascistas", "Sopro", "By heart", "Na medida do impossível" e "Coro dos amantes" contam-se entre as peças da autoria de Tiago Rodrigues já editadas por aquela chancela francesa.

Vencedor do Prémio Pessoa 2019 e de distinções portuguesas e internacionais, Tiago Rodrigues é encenador, dramaturgo, ator e produtor teatral, tendo fundado com Magda Bizarro o projeto Mundo Perfeito.

Nomeado em 2014 como diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, viria a ser reconduzido na função em 2017.

Em julho de 2021, ainda como diretor artístico do D. Maria II, a ministra francesa da Cultura anunciou a sua nomeação para diretor do Festival d´Avignon, cargo que assumiu em setembro de 2022, sucedendo a Olivier Py.

CP // TDI

Lusa/fim