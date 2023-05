"Encontramos oito vítimas", de acordo com os bombeiros da região da Morávia do Sul na rede social Twitter, acrescentando que as causas do incêndio estão sob investigação.

"O fogo deflagrou num bungalow", disse o porta-voz da polícia de Brno, Pavel Svab, acrescentando que as autoridades ainda estão a proceder à identificação das vítimas.

DD // SB

Lusa/Fim