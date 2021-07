"A explosão atingiu o autocarro e oito pessoas morreram, incluindo quatro chineses e dois membros da segurança", disse um polícia, sob condição de anonimato, no distrito de Upper Kohistan, na província de Khyber Pakhtunkhwa.

Citada pela agência de notícias EFE, a mesma fonte indicou que a "natureza da explosão ainda não foi determinada", mas confirmou que foi um ataque.

O autocarro transportava engenheiros e trabalhadores chineses na área de construção de uma barragem, que teve início em 2018 e da qual participam empresas chinesas.

O pessoal chinês é alvo de grupos terroristas e separatistas no país vizinho, devido à sua grande presença no território, como parte do projeto Corredor Económico China -- Paquistão.

O projeto multimilionário de infraestruturas, avaliado em 60.000 milhões de dólares, é financiado por Pequim, e envolve a construção de autoestradas, barragens, portos ou linhas ferroviárias no país vizinho.

O objetivo é construir uma rota comercial que ligará a cidade de Kasghar, na província de Xinjiang, no noroeste da China, ao porto paquistanês de Gwadar, no Baluchistão, fornecendo à China uma porta de entrada para o Mar Arábico.

Em abril passado, cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas durante um ataque com carro-bomba no estacionamento de um hotel de luxo na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão, onde o embaixador chinês era esperado.

O embaixador chinês no Paquistão, Nong Rong, ainda não tinha chegado ao hotel quando ocorreu a explosão.

Em 2018, um grupo de insurgentes atacou o consulado chinês na cidade de Karachi, no sul do país. O ataque resultou na morte dos três agressores.

