Em comunicado enviado às redações, a PSP informou que "dois dos arguidos ficam sujeitos a apresentações diárias, três com apresentações bissemanais e os restantes com Termo de Identidade e Residência (TIR)".

Na terça-feira, a PSP disse ter desmantelado em Viana do Castelo uma rede "organizada" de tráfico de droga com ramificações no Porto, detendo oito homens, no âmbito da operação "Aves Noturnas", após nove meses de investigação.

"Esta era uma investigação que se vinha desenrolando há nove meses e conseguimos contribuir para o desmantelamento de uma rede que fornecia e traficava produto estupefaciente na cidade. Os detidos são pessoas de Viana do Castelo, com ramificações no Porto, Vila Praia de Âncora, Caminha. Os suspeitos residentes no Porto tinham ligações à cidade de Viana do Castelo. Era uma rede algo organizada", explicou na altura o comissário Miguel Araújo.

O responsável, que falava em conferência de imprensa, acrescentou que, dos oito homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos, sete foram detidos por posse de produto estupefaciente e um por posse de arma proibida, tendo sido ainda constituído arguido um outro homem que não foi detido.

Os detidos "são todos da cidade de Viana do Castelo e arredores e já operavam com 'MbWay'".

O comissário Miguel Araújo adiantou que a operação "Aves Noturnas" começou a ser desenvolvida em outubro de 2019 e culminou na terça-feira, com a ação operacional nas freguesias de Afife, Perre, Areosa, União de freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, em Viana do Castelo, nas freguesias de Âncora e Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, e em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos, no distrito do Porto.

Foram executados "vários mandados de busca e apreensão domiciliárias, em estabelecimento comercial e a viaturas, bem como de execução de mandados de detenção, todos emitidos pelo tribunal judicial de Viana do Castelo".

No decurso das operações policiais, que mobilizaram 65 agentes da PSP, dois cães de busca de estupefacientes, nove efetivos da GNR, 18 viaturas descaracterizadas e nove caracterizadas da PSP e GNR, foram apreendidas 18 doses de cocaína, 18 de MDMA, 269 de haxixe, 90 de liamba, 12 plantas de canábis e uma estufa para a sua produção, bem como cinco embalagens de fertilizante.

Os agentes policiais apreenderam ainda cerca de 600 euros em dinheiro, 14 telemóveis, uma soqueira, duas viaturas, um computador portátil, duas balanças de precisão, várias facas e outros objetos cortantes utilizados habitualmente na produção e corte de substâncias estupefacientes.

