Esta embarcação foi intercetada no sábado, às 20:56 horas, em terra, na ilha de Cabrera, a sul de Maiorca, encontrando-se todos em bom estado de saúde, tal como confirmado pela delegação governamental nas ilhas Baleares.

Esta foi a oitava embarcação registada durante o dia de sábado, com um total de 124 migrantes de origem norte-africana e subsaariana a chegarem à costa sul de Maiorca, à ilha de Cabrera e às Pitiusas.

O primeiro barco foi localizado em Cabrera, por volta das 05:25 locais, com 20 pessoas a bordo, duas horas mais tarde, foi efetuado outro resgate nas imediações, com 17 pessoas.

Às 09:18, foi registado outro resgate, desta vez em terra, de cinco pessoas entre o Cabo de Ses Salines e a praia de Caragol, tendo alguns minutos depois sido intercetadas mais 20 pessoas no mesmo local.

Um quinto barco, com 28 migrantes a bordo, de origem subsariana, foi intercetado por volta das 12:30 frente ao farol de Cala Figuera. Aparentemente, os migrantes não registavam problemas de saúde.

O sexto barco foi encontrado em Ibiza, onde, perto das 13:00, a Guardia Civil e a Polícia local procederam ao resgate de 11 pessoas de origem norte-africana.

Um sétimo barco com sete migrantes, dois dos quais menores, foi localizado na ilha de Formentera. Os agentes intercetaram cinco pessoas por volta das 12:15 no quilómetro 8 da estrada de La Mola, depois de terem recebido um alerta de um vizinho.

Algumas horas mais tarde, por volta das 15:32, encontraram outros dois indivíduos no porto de Formentera. Ao que parece, eram todos do mesmo barco que estava à deriva.

De acordo com a contagem da EFE, 48 pequenas embarcações com 830 pessoas a bordo chegaram àquela zona de costa desde o início do ano.

Em 2022, 174 embarcações irregulares com 2.579 ocupantes foram detetadas ao largo da costa das Baleares, de acordo com dados do Ministério do Interior.

