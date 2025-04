Em comunicado, Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedine al-Qassam, referiu que metade dos reféns vivos se encontra "em áreas que o Exército de ocupação [israelita] pediu para evacuar" nos últimos dias.

"Decidimos não transferir estes prisioneiros para fora destas áreas e mantê-los sob medidas de segurança reforçadas, mas [esta situação] é extremamente perigosa para as suas vidas", acrescentou na mesma nota.

Centenas de pessoas morreram nas últimas duas semanas, à medida que Israel intensifica as operações no território, para pressionar o Hamas a libertar os restantes reféns que mantém há um ano e meio.

O porta-voz das Brigadas al-Qassam afirmou também que, se Israel se preocupa com a vida destes reféns, terá de negociar a libertação.

O Governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, "é totalmente responsável pela vida dos prisioneiros", acrescentou Abu Obeida, referindo que se Israel tivesse respeitado o acordo de cessar-fogo, assinado em janeiro, a maioria já estaria em casa.

Milhares de palestinianos foram novamente forçados a deslocar-se após o início da nova ofensiva israelita na Faixa de Gaza, em meados de março, que quebrou a frágil trégua no enclave e trouxe novas ordens de evacuação, bombardeamentos e áreas restritas.

Esta manhã (hora local), o Exército israelita anunciou a expansão das operações terrestres para o bairro de Shujaiya, na cidade de Gaza, de forma a alargar a "zona de segurança" que separa o território de Israel.

Netanyahu alertou que os ataques, que já custaram a vida a mais de 1.200 pessoas, não vão parar até que o Hamas liberte os reféns.

Esta estratégia, no entanto, é criticada pela maioria dos antigos reféns e familiares dos que ainda estão cativos e que exigem um acordo com o Hamas.

A guerra foi desencadeada com um ataque do Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023, no qual morreram 1.200 pessoas, a maioria civis, e 251 foram feitas reféns. A maioria já foi libertada no âmbito de acordos de cessar-fogo.

Deste total, 59 pessoas mantêm-se em posse do Hamas. O Exército israelita estima que apenas 24 se encontrem vivas.

Mais de 50 mil palestinianos foram mortos na Faixa de Gaza no âmbito da ofensiva de Israel no enclave palestiniano, segundo as autoridades locais, controladas pelo Hamas.

O conflito deixou a maior parte do território em ruínas e mergulhado numa grave crise humanitária e, no seu auge, desalojou cerca de 90% da população.

