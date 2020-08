O projeto Conversas de Rua realiza-se este ano entre os dias 10 e 26 de setembro e terá como tema "Amadora Ilustrada", por isso, segundo a Câmara Municipal da Amadora, "todos os artistas foram desafiados a inspirar-se na identidade cultural e na história local da cidade".

Na 6.ª edição, o projeto conta com participação de dez artistas portugueses: Odeith, Kruella d'Enfer, Jorge Charrua, Krus, Add Fuel, AkaCorleone, Mariana Duarte Santos, Carlos Farinha, Robert Panda e Miguel Brum.

Participação assídua no projeto, Odeith, um filho da terra, vai estar a pintar na Avenida General Humberto Delgado, na freguesia da Mina d'Água.

Natural da freguesia da Damaia, Odeith começou a pintar na rua e em linhas de comboios, trabalhou mais de uma década em tatuagens e deixou murais nos bairros da Cova da Moura, 6 de Maio e Santa Filomena, enquanto desenvolvia a técnica 3D (três dimensões), uma das características mais marcantes do seu trabalho.

Os murais na Amadora com as figuras da fadista Amália Rodrigues, do guitarrista Carlos Paredes, do músico José Afonso e do futebolista Eusébio são de sua autoria.

Kruella d'Enfer, artista visual e ilustradora que criou um universo encantado que pinta tanto em murais de grande escala como em papel e telas, estará a pintar na rua Fonte dos Passarinhos, na freguesia da Falagueira-Venda-Nova.

A mesma freguesia da Amadora passará a ter este ano murais de Add Fuel, cujo trabalho se caracteriza pela reinvenção do azulejo tradicional português, na Estrada da Falagueira, de Mariana Santos e de Carlos Farinha, na rua Elias Garcia.

Na freguesia da Encosta do Sol serão pintados murais por AkaCorleone, na avenida Ruy Luiz Gomes, Jorge Charrua, na praceta Ruy Belo, e Sofia Cruz, na rua Damião de Góis.

O mural de Miguel Brum será pintado na estrada Serra da Mira, na freguesia da Mina d'Água.

No âmbito do Conversas na Rua, cuja primeira edição decorreu em 2015, já foram realizadas na Amadora quase 30 intervenções musais, da autoria de vários artistas portugueses provenientes de diferentes disciplinas artísticas, desde a pintura e a ilustração ao graffiti.

Estas obras estão entre os mais de 100 trabalhos de arte urbana espalhados pelas paredes da Amadora e que integram o Mapa da Arte Urbana da Amadora, disponível 'online'.

