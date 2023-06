"Consideramos neste momento que o nosso patrão Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet estão infelizmente mortos", indicou a empresa em comunicado.

Por sua vez, os guardas-costeiros norte-americanos asseguraram que os fragmentos do submersível encontrados mostravam que o aparelho registou uma "implosão catastrófica".

Anteriormente tinham anunciado no Twitter que "um conjunto de fragmentos" tinha sido localizado "na zona de pesquisa por um ROV [aparelho teleguiado], perto do Titanic", o célebre navio de cruzeiro que se afundou há 111 anos ao largo dos Estados Unidos e do Canadá após colidir com um iceberg.

Os socorristas avaliaram que às 12:08 de hoje (hora de Lisboa) os passageiros poderiam ficar sem oxigénio a bordo do Titan, o pequeno aparelho explorador em águas profundas da empresa privada norte-americana OceanGate Expeditions.

Anunciado como desaparecido desde domingo, o engenho dispunha de uma autonomia teórica de 96 horas em submersão.

O anúncio na quarta-feira de ruídos na água detetados por aviões P-3 canadianos suscitou a esperança e orientou a armada internacional de socorro presente no local, mas sem que fosse determinada a origem dos ruídos.

