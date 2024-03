Em comunicado, a OCDE adianta que a nomeação tem efeitos a partir de 01 de junho de 2024.

"Álvaro é um importante economista que foi ministro da Economia e Emprego de Portugal entre 2011 e 2013 [no XIX Governo Constitucional liderado pelo social-democrata Pedro Passos Coelho], sendo responsável pelas áreas da Indústria, Comércio e Serviços, Turismo, Energia e Obras Públicas, Transportes e Emprego", descreve a instituição.

O antigo ministro, que trabalha há vários anos na OCDE, substitui Clare Lombardelli no cargo, depois de a economista ser nomeada vice-presidente do Banco de Inglaterra.

"Na sua nova função, [Álvaro Santos Pereira] irá liderar a análise económica e o aconselhamento político para apoiar os Membros na otimização da força e da qualidade do desenvolvimento económico e do crescimento no rescaldo da pandemia da Covid-19 e face aos impactos sociais e económicos da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, bem como no contexto das transformações estruturais necessárias para garantir as transições ecológica e digital", detalha a OCDE.

A OCDE recorda que Álvaro Santos Pereira foi nomeado pela primeira vez diretor de estudos nacionais no Departamento de Economia da instituição em 01 de março de 2014 e atuou como economista-chefe da organização em duas ocasiões, mais recentemente no período de julho de 2022 a maio de 2023.

Em outubro de 2023, foi nomeado diretor do ramo de Estudos Políticos do Departamento de Economia.

O economista foi professor de Desenvolvimento Económico e Política Económica na Universidade Simon Fraser e professor na Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, e professor na Universidade de York, no Reino Unido.

De nacionalidade portuguesa e canadiana, é doutorado em Economia pela Simon Fraser University, Burnaby (Canadá), mestre em Economia pela Universidade de Exeter (Reino Unido) e licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra (Portugal), segundo a nota divulgada.

