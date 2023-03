Nas previsões económicas intercalares divulgadas hoje, cujo relatório se intitula "Recuperação frágil", a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está mais otimista sobre as perspetivas para este ano face ao relatório de novembro, mas admite que o crescimento em 2022 foi mais fraco do que o esperado no início do ano passado.

A OCDE prevê agora que o Produto Interno Bruto (PIB) global desacelere de 3,2% em 2022 para 2,6% este ano, uma revisão em alta de 0,4 pontos percentuais (p.p.), e para 2,9% em 2024, mais 0,2 p.p. do que antes".

No relatório, a organização assinala que o crescimento global desacelerou para 3,2% em 2022, muito abaixo das expectativas no início do ano passado, devido ao impacto da guerra na Ucrânia, da crise do custo de vida e da desaceleração na China, mas destaca que existem sinais de melhoria da atividade no arranque de 2023.

Ainda assim, realça que se prevê que o crescimento global deverá permanecer "abaixo das taxas de tendência em 2023 e 2024", com "o endurecimento da política a continuar a fazer efeito".

"No entanto, uma melhoria gradual é projetada durante 2023-24, à medida que diminui a pressão sobre as receitas devido à elevada inflação", refere, dando nota de que "o crescimento global projetado ao longo de 2023-24 seria mais fraco do que em qualquer período de dois anos desde a crise financeira global, excluindo a queda no início da pandemia".

Entre as principais economias mundiais, a OCDE aponta para que crescimento do PIB nos Estados Unidos desacelere de 2,1% em 2022 para 1,5% em 2023 e 0,9% em 2024, à medida que a política monetária modera as pressões na procura.

Para a zona euro, projeta um crescimento de 0,8% em 2023, antes de avançar 1,5% em 2024, à medida que os efeitos dos altos preços da energia diminuírem.

Já para a China prevê uma expansão do PIB de 5,3% este ano e 4,9% em 2024, enquanto para as economias do G20 estima um crescimento de 2,6% este ano e de 2,9% em 2024.

Numa avaliação global, a OCDE considera que os riscos se tornaram ligeiramente mais equilibrados, mas continuam inclinados para o lado descendente.

A incerteza sobre o curso da guerra na Ucrânia e o seu impacto é uma preocupação importante, assumida pela organização, que aponta também para a dificuldade de avaliar o impacto das alterações da política monetária, que "pode continuar a expor vulnerabilidades financeiras de dívida elevada e avaliações de ativos, bem como segmentos específicos do mercado financeiro".

Identifica ainda como risco que "pressões nos mercados globais de energia também podem reaparecer, levando a novos picos de preços e inflação mais alta".

