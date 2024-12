A organização, com sede em Londres e que conta com uma vasta rede de fontes em toda a Síria, afirmou ter registado "310 ataques" da "força aérea israelita" desde o anúncio da queda do regime de Bashar al-Assad, na manhã de domingo.

Os jornalistas da Agência France-Presse em Damasco relataram várias explosões ocorridas nas últimas horas.

Até ao momento, as autoridades israelitas ainda não se pronunciaram sobre estes ataques contra território sírio.

Entretanto, o Irão, apoiante do regime deposto, considerou "violação do direito internacional" a incursão do Exército israelita na zona do Golã sírio, um território controlado pelas Nações Unidas que separa a Síria de Israel e que deveria ter sido desmilitarizado ao abrigo de um acordo de 1974.

"Esta agressão é uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas", condenou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai, num comunicado divulgado durante a noite.

PSP // FPA

Lusa/fim