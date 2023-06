A exposição "NON FINITO", com curadoria de Fernando J. Ribeiro, Pedro Portugal e Beatriz Hilário, reúne um conjunto de peças do seu acervo, bem como as aquisições recentemente integradas na CACE.

Numa nota publicada na sua página da internet, o município de Castelo Branco explicou que esta exposição "propõe uma aproximação à CACE, dando a conhecer um conjunto representativo e plural de práticas artísticas contemporâneas, através da ativação de novos discursos e leituras que surgem e acompanham a construção desta coleção".

"NON FINITO" reúne obras de cerca de meia centena de artistas portugueses e estrangeiros, como Paula Rego, Adriana Proganó, Alice dos Reis, Carlos Noronha Feio, Valter Vinagre, Diogo Evangelista, Eugénia Mussa, Jimmie Durham, Allan Sekula, entre outros.

Esta exposição insere-se na programação expositiva da CACE que apresenta múltiplas seleções de obras e mostras da coleção em diferentes espaços culturais do país, com o objetivo de chegar a diferentes públicos, geografias e contextos.

"NON FINITO" resulta de uma parceria estabelecida entre a Direção-Geral do Património Cultural e o município de Castelo Branco, e conta com a organização e colaboração conjunta do CCCCB e da CACE.

CCC // SSS

Lusa/Fim