"A construção da nova linha de metroBus obriga, a partir do dia 16 de agosto [quarta-feira], ao condicionamento do trânsito na Avenida do Marechal Gomes da Costa numa extensão de cerca de 700 metros, entre o cruzamento com a Rua João de Barros e a Praça do Império", pode ler-se numa nota da Metro do Porto enviada hoje à Lusa.

De acordo com a Metro do Porto, responsável pela obra do 'metrobus', "serão ocupadas as faixas da esquerda de ambos os lados daquela avenida, circulando-se em cada sentido pela via da direita".

"Este constrangimento tem a duração aproximada de 30 dias e tem como objetivo proceder à instalação da nova rede de semaforização e à colocação do novo pavimento", refere a empresa liderada por Tiago Braga.

A Metro do Porto assegura que "não haverá qualquer obra ou afetação do separador verde central e continuará a ser possível utilizar os passeios durante esta intervenção", e "os acessos a garagens, a habitações e a estabelecimentos também estarão sempre disponíveis", não estando também prevista a "deslocalização de paragens de autocarro".

"Esta intervenção decorre numa altura de férias escolares, sendo por isso o impacto no trânsito menor", refere a Metro do Porto, relembrando também que o corredor verde central e o passeio em calçada portuguesa serão mantidos nas atuais dimensões, "bem como os lugares de estacionamento hoje disponíveis", 257.

O novo serviço da Metro do Porto ligará a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17) em junho de 2024, com recurso a autocarros a hidrogénio, circulando em via dedicada na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Avenida Marechal Gomes da Costa.

O investimento no 'metrobus' é totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e chega aos 66 milhões de euros, valores sem IVA, e as obras arrancaram no final de janeiro.

Estão previstas as estações Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império, no primeiro serviço, e na secção até Matosinhos adicionam-se Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde, Castelo do Queijo e Praça Cidade do Salvador (Anémona).

