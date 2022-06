O objeto artístico - em forma de caixa de fundo brancos e letras inscritas em negro e vermelho, incluindo a palavra "Love" -- será apresentado no leilão "Da Vanguarda aos nossos Dias", na capital francesa.

Os materiais de "Love in a Box" são azulejos pintados, lã, ferro, contas acrílicas, poliéster e madeira compensada, e tem como dimensões 226 por 123 e 46 centímetros.

Esta peça de Joana Vasconcelos foi exibida na exposição "Joana Vasconcelos. Exagérer pour inventer", no Hotel Departemental des Arts, em Toulon, França, em 2018, e, mais recentemente, no Parque de Esculturas de Yorkshire, em Wakefield, Reino Unido, na exposição "Beyond", entre 2020 e 2022.

A artista está representada em diversos museus e coleções privadas, nomeadamente o Museu Nacional de Mulheres nas Artes, em Washington, nos Estados Unidos, o Museo de Arte Contemporânea de Castilla e León, em Espanha, e o Museu de Arte Amorepacific, em Seul, na Coreia do Sul, entre outros.

No âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França, o trabalho da artista vai estar presente em vários eventos, nomeadamente no Arbre de Vie, em Paris, na sainte-Chapelle de Vincennes, no Jardin d´Eden na Maison Folie de Wazemmes, em Lille, e com uma instalação da série "Valquírias" na estação ferroviária de Lille-Flandres.

Em 2016, o museu ARoS Art Museum, em Aarhus, na Dinamarca, adquiriu a obra "Valkyrie Rán", de Joana Vasconcelos, com 50 metros de comprimento, da série "Valquírias", para integrar a exposição permanente.

Nascida em 1971, Joana Vasconcelos representou oficialmente Portugal na Bienal de Arte de Veneza, em 2013, levando um cacilheiro transformado em obra de arte ao recinto principal da mostra internacional contemporânea.

Foi a primeira artista mulher e a criadora mais jovem a apresentar o seu trabalho no Palácio de Versailles, em Paris, em 2012.

Em 2018 foi alvo de uma grande exposição individual no Museu Guggenheim, em Bilbao, intitulada "I'm your mirror", com 35 obras.

