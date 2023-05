"Pelos números e pelo entusiasmo, esta foi, sem dúvida, uma aposta ganha", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, num balanço do evento que considera ter levado à vila "uma nova energia e uma nova dinâmica, mas, acima de tudo, um público diferente".

Numa nota à imprensa, a autarquia do distrito de Leiria revelou que, entre os dias 04 e 07, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Óbidos Vila Gaming, a primeira vila de videojogos do mundo, com uma programação que incluiu 'retrogames' e 'arcade', 'videogames', 'eSports', realidade virtual ou 'cosplay'.

Repartido entre a vila e o Parque Tecnológico de Óbidos, o evento contou com a presença e participação de 'influencers', 'youtubers', produtores de conteúdos para as respetivas comunidades e ainda dois dias de conferências, 'talks' e 'networking'.

"Temos eventos mais culturais, outros mais imersivos, eventos para diferentes faixas etárias e públicos, e o Óbidos Vila Gaming permite-nos apostar num público mais específico e também mostrar novas profissões, sejam elas ligadas ao jogo, sejam elas ligadas à produção de conteúdos", refere o autarca, citado na mesma nota.

Ressalvando a importância deste tipo de eventos para o território, Filipe Daniel frisou que "este movimento de 'gamers' e de 'influencers' acaba por ter uma expressão muito grande".

"Se queremos atrair e continuar a atrair pessoas para Óbidos, temos de criar condições para fixar aquilo que são as várias faixas etárias", concluiu.

Organizado pela empresa municipal Óbidos Criativa, em parceria com a E2Tech -- Eventos e Entretenimento Tecnológico, a 1.ª Vila Gaming teve por base "uma visão orientada para o futuro e para uma 'indústria' que é hoje líder de mercado e agregadora de gerações", explicou o administrador Óbidos Criativa, Ricardo Duque.

Para este responsável, no futuro, o certame "pode assumir-se enquanto ator socioeconómico e um agente cultural relevante, que contribuirá para a transformação, modernização e crescimento da economia regional".

Na nota às redações, a autarquia recorda que o Óbidos Vila Gaming "nasceu com o objetivo de ser um evento com grande disponibilidade para a prescrição de marcas, produtos e serviços que ficarão associados à experiência vivida" naquela vila medieval.

Trata-se de um certame integrado numa estratégia de ativação territorial com base na criatividade, inovação e pioneirismo, acompanhando as principais tendências nacionais e internacionais: o 'gaming', a programação e a robótica, pode ainda ler-se.

Ao longo de quatro dias, o público teve acesso a conteúdos vocacionados para todas as idades, "dando oportunidade aos mais novos de entrar numa arena de 'Fortnite', permitir a qualquer pessoa a imersão na realidade virtual, ou estar num verdadeiro 'Esports' no palco de 'Gaming', mas também a possibilidade de os pais mostrarem aos filhos os jogos que marcaram a sua infância e adolescência no salão de jogos e retrogrames", refere a organização.

O Óbidos Vila Gaming implicou um investimento de 250 mil euros por parte da autarquia e vai realizar-se de dois em dois anos.

A 1.ª edição contou com 20 'speakers', 20 horas de 'talks' e 150 participantes, perto de 130 horas de concursos e mais de cinco mil euros em prémios em disputa.

