Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, a Câmara de Óbidos, no distrito de Leiria vai retomar o evento que, na sua 19.ª edição decorrerá todos os dias da semana, aproveitando o cenário natural da Cerca do Castelo e da vila, anunciou a autarquia.

O regresso ao formato de dez dias seguidos, depois de algumas edições em que o certame decorreu de quinta-feira a domingo, foi decidido "em concordância com todos os envolvidos", tendo como objetivo "criar melhores condições e oferecer a todos os visitantes do evento o verdadeiro espírito medieval, vivenciando experiências únicas", explicou o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel, citado numa nota à imprensa.

Para o autarca, "retomar um evento com a importância que o Mercado Medieval tem" para o território de Óbidos, é "um sinal de confiança" que pretende "passar para todos os comerciantes, associações, coletividades e demais agentes envolvidos, neste que é considerado um dos melhores a nível nacional".

Sob o tema "Festas, romarias e tradições", o evento regressa à vila com "mais atividades, como a aposta na recriação da vivência medieval, com a existência de mestres e ofícios", dando ao visitante a oportunidade de "ser parte da aldeia", refere a mesma nota.

Entre as novidades desta edição conta-se um mercado da lã, que pretende mostrar a importância da pastorícia na Idade Média, desde o aproveitamento da lã, da pele e dos derivados do leite.

Ao longo de dez dias, o certame dará ainda especial destaque ao poder da religião na Idade Média e a toda a sua vertente mais profana, num recinto onde todos os dias haverá animação e uma oferta gastronómica alusiva ao período medieval, com as coletividades e associações do concelho a dinamizar as tasquinhas espalhadas pelo recinto.

O mercado funcionará de segunda a quinta-feira entre as 17:00 e as 00:00; às sextas-feiras entre as 17:00 e as 02:00; aos sábados entre as 11:00 e as 02:00 e aos domingos entre as 11:00 e a meia-noite.

Recorde-se que o Mercado Medieval de Óbidos, um dos eventos mais conhecidos do país, teve a sua primeira edição em 2002.

As entradas para o certame têm o preço de 10 euros para os adultos, cinco euros para as crianças e oito euros para os trajados à época, que podem alugar trajes medievais na vila.

