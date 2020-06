"O vírus não deixou de circular no território e assim, não significa que estamos parados frente ao vírus", explicou Véran, lembrando que as medidas de contenção e outras restrições permanecem em vigor.

"Continuamos os testes e o rastreamento de contactos e devemos evitar o ajuntamento de pessoas em ambientes fechados", alertou.

O ministro da Saúde lembrou também as proibições de ajuntamentos com mais de 10 pessoas na via pública e grandes eventos (mais de cinco mil pessoas), que permanecem em vigor.

"Embora o governo tenha conseguido aliviar as restrições desde o início do desconfinamento, seremos capazes de tomar medidas de proteção, se necessário", disse.

Nas últimas 24 horas foram registadas nove mortes, o número mais baixo desde meados de março.

Em França já morreram 29.407 pessoas por covid-19.

