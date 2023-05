Catarina Martins falava aos jornalistas à entrada da XIII Convenção Nacional do BE, que decorre hoje e domingo no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, onde foi recebida com palmas por alguns apoiantes que a esperavam.

Acompanhada pela eurodeputada Marisa Matias e pela deputada Joana Mortágua, Catarina Martins antecipou que o seu último discurso enquanto líder do BE "vai ser um discurso muito tranquilo".

"Estou muito feliz, muito feliz porque sei que o Bloco está muito bem, que vai ficar muito bem e eu cá continuarei noutra função", afirmou.

Sobre se sai com a sensação de dever cumprido, após uma década à frente do partido, Catarina Martins respondeu: "Fiz o melhor que pude e soube, às vezes melhor, outras vezes pior, sei que este é um grande partido, com muita gente, com tanta capacidade com tanta energia, estou muito feliz por isso".

Perante várias perguntas dos jornalistas sobre o seu futuro político, Catarina Martins disse apenas que estava presente na convenção "como coordenadora do BE".

"Farei a minha intervenção, estou muito contente por a comunicação social estar cá, valorizo imenso o trabalho da comunicação social - até quando me irrito com as peças ou principalmente por isso. Uma democracia é forte por isso, mas de certeza que percebem que o que eu quero dizer, quero dizer primeiro aos meus camaradas, às minhas camaradas", afirmou.

Questionada sobre se vai prestar contas sobre a sua liderança no discurso, retorquiu: "Presto sempre contas, como sabem".

Logo após as declarações aos jornalistas, Catarina Martins cumprimentou Mariana Mortágua, deputada e cabeça de lista da moção 'A'.

