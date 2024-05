Nuno Melo elogia resultado do CDS-PP na Madeira e critica Chega por pedir saída de Albuquerque

O presidente do CDS-PP elogiou hoje o resultado do seu partido nas eleições regionais na Madeira, em que elegeu dois deputados, e criticou o Chega por pedir a saída de Miguel Albuquerque da liderança do Governo Regional.