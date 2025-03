Nuno Melo diz que oposição tem medo de debater consigo

Viana do Castelo, 31 mar 2025 (Lusa) - O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, considerou hoje que a única explicação para a oposição não querer participar nos debates para as legislativas de maio, em que representará a coligação com o PSD, é o medo.