"Percebo que possam ter receio de debater comigo. Eu estou sempre à disposição para debater com eles", respondeu apenas Nuno Melo, à margem de uma visita à Base Aérea N.º 11, no distrito de Beja.

Segundo notícias veiculadas em diferentes órgãos de comunicação, Luís Montenegro só aceita debater com os líderes de PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP, indicando o líder do CDS-PP, Nuno Melo, parceiro da coligação Aliança Democrática, para debater com BE, Livre e PAN.

A reunião dos partidos com os canais de televisão para definir os debates decorreu na terça-feira, mas o modelo não ficou fechado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo AD, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.

Nuno Melo foi também questionado sobre o acordo pós-eleitoral de governação entre PSD e CDS na região autónoma da Madeira, que assegura a maioria parlamentar na região e inclui a integração do líder dos democratas-cristãos do arquipélago no executivo.

"O que é para mim relevante é perceber que depois de uma instabilidade grande, para a qual o CDS nunca contribuiu, porque nunca desejou eleições antecipadas, os eleitores mostraram que a estabilidade é um ativo decisivo e, através dos votos, mostraram que há uma fórmula para uma maioria que em quatro anos poderá ajudar a resolver o problema de Madeira. Se é assim, através dessa coligação entre o PSD e o CDS, aconteceu assim na Madeira, eu espero que possa acontecer também assim em Portugal", considerou.

