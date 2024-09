Nuno Melo apela ao bom senso e diz que todos têm de ceder no OE2025

O presidente do CDS-PP apelou hoje ao bom senso nas negociações para o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) o que para Nuno Melo significa que "todos têm de ceder, sem esquecer a vontade do eleitorado".