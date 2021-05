Há atualmente 23.656 pessoas hospitalizadas em França devido à covid-19 e 4.442 estão em estado grave, segundo divulgaram hoje as autoridades sanitárias. Há agora menos 598 pessoas nos hospitais devido à covid-19 em comparação com a véspera.

Morreram em França nas últimas 24 horas 131 pessoas devido ao novo coronavírus, elevando o total do número de mortos para 107.250.

Desde quarta-feira foram registados 19.461 novos casos.

As autoridades receiam agora que o fim de semana prolongado que se iniciou hoje no país, já sem as restrições para deslocações a mais de 10 quilómetros, possa ter um impacto negativo nos números da pandemia que têm vindo a baixar.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

CYF // EL

Lusa/Fim