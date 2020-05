No mesmo período, o número de novos casos confirmados ascendeu a 813, metade deles na Lombardia, província do norte do país e que é a mais afetada, elevando para 226.699 o total de casos de contágio do novo coronavírus.

Das 162 novas mortes, 54 ocorreram na Lombardia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

