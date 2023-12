Segundo dados da Agência de Aviação Civil (AAC), no mês passado o movimento de passageiros nos aeroportos e aeródromos foi de 241.319, enquanto em novembro de 2022 foi de 213.565.

Em relação à variação mensal, o aumento foi de 23,3%.

Quanto ao movimento de aeronaves, em novembro fixou-se em 2.506, mais 8% comparativamente ao mês homólogo de 2022 e mais 15,8% face a outubro.

No que diz respeito à movimentação de carga, em novembro os aeroportos e aeródromos do arquipélago movimentaram 76.623 toneladas, um aumento de 13,5% em relação o mesmo mês de 2022 e mais 19% comparado com outubro.

A movimentação de correio também aumentou no país, para 38.974 toneladas, mais 19,5% em relação a novembro do ano passado e 14,3% face ao mês anterior.

Os quatro aeroportos internacionais e os três aeródromos do arquipélago registaram em todo o ano de 2022 um movimento 2.177.611 passageiros nos voos domésticos e do exterior, um aumento de 162% face aos 830.240 em 2021.

O Governo cabo-verdiano assinou, em 18 de julho de 2022, um contrato de concessão do serviço público aeroportuário ao grupo Vinci, envolvendo a gestão por 40 anos dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos do arquipélago, um acordo já em vigor e pelo qual o Estado vai receber 80 milhões de euros e a operadora terá ainda de pagar anualmente uma percentagem das receitas brutas.

