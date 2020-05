De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus recuou para 330, menos 56 do que os 396 de segunda-feira, a quinta baixa consecutiva, apresentando um total de 53.779.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 65 novas mortes por covid-19, mais três do que as 62 de segunda-feira, com o país a totalizar agora 8.772 óbitos.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 43 pessoas (60 na segunda-feira), num total de 16.282, e 35 tiveram alta (55 na véspera), o que perfaz 13.702.

Desde o início de março, foram feitos 345.079 testes em laboratórios.

O pico de mortes por covid-19 aconteceu na semana de 06 a 12 de abril, ao fim de quatro semanas de confinamento na Bélgica, com o número máximo de 340 óbitos a ser registado no dia 12 de abril.

A Bélgica está no sétimo lugar dos países com mais infeções pelo novo coronavírus (SARS-CoV2), numa tabela liderada pela Espanha, com mais de 223 casos, e em quinto no número de mortes, com o Reino Unido em primeiro (mais de 31 mil óbitos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

