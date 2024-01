A Câmara Municipal de Coimbra informou hoje que o combate à vespa velutina, também conhecida por asiática, teve no ano passado "um crescimento do número de ninhos intervencionados", face à época de 2021 a 2022.

Estes dados constam de um relatório preliminar da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, refere a autarquia num comunicado enviado à agência Lusa.

"No ano passado, foram registados 774 ninhos de vespas velutinas (...), face aos 493 detetados anteriormente", adiantou.

Na sua maioria, estas situações verificaram-se nas freguesias de Santo António dos Olivais e na União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.

O vereador responsável pela Proteção Civil, Carlos Matias Lopes, "pondera alocar um elemento dos Sapadores Florestais e envolver os Bombeiros Voluntários no combate a esta espécie invasora".

Santo António dos Olivais, com 123 casos, e São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, com 113, foram as freguesias do concelho de Coimbra com mais ninhos contabilizados.

"É importante realçar o trabalho feito pelos elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores e, naturalmente, o número de ocorrências tidas no ano de 2023", afirmou Carlos Matias Lopes, citado na nota.

O levantamento efetuado pelos Sapadores revela que a maioria dos ninhos se situa em árvores (464) e com maior perigosidade em construções antrópicas (235) e arbustos e no chão (18).

Em 2023, o número de pedidos de intervenção foi de 1.117. Alguns destes foram repetidos e outros "confirmaram tratar-se de ninhos de outras espécies de vespas" ou mesmo de abelhas melíferas.

"Há muito que se tem de estudar para compreender este inseto, que se instalou na paisagem e, cremos nós, para ficar", de acordo com o relatório.

Os Bombeiros Sapadores de Coimbra reafirmam que "a vespa velutina constitui um perigo para a segurança das populações e para a saúde pública, devido à sua muito elevada agressividade".

"Quem identificar um ninho de vespa asiática não deve interferir com o mesmo, mas sim contactar de imediato os serviços da Proteção Civil", alertou a Câmara Municipal.

