Anteriormente, as autoridades do Vietname tinham anunciado a morte de 233 pessoas e o desaparecimento de 103 devido à passagem do tufão.

As equipas de emergência continuam hoje a prestar assistência às vítimas e a distribuir ajuda, incluindo alimentos e água potável. O Yagi é considerado o tufão mais forte da Ásia este ano e o mais poderoso em três décadas no Vietname.

A maior parte das vítimas concentra-se em províncias como Lao Cai, com 111 mortos e 61 desaparecidos, Yen Bai (53 mortos e 2 desaparecidos) e Cao Bang (43 mortos e 9 desaparecidos), entre outras, segundo o último relatório da agência vietnamita para as catástrofes.

O tufão, que provocou inundações e deslizamentos de terras, também causou mais de 1.900 feridos, mais de 168.000 casas danificadas e 183.000 hectares de campos de arroz inundados.

A Organização Não-Govedrnamental (ONG) Blue Dragon Children afirmou na sexta-feira, num comunicado, que, enquanto Hanói está a recuperar das inundações, muitas famílias em zonas mais remotas do norte começaram a receber ajuda vários dias depois de terem ficado isoladas pelas inundações.

Os trabalhadores das ONG conseguiram levar ajuda às zonas remotas das províncias setentrionais de Dien Bien e Ha Giang, entre as mais pobres do país e com um grande número de minorias étnicas. Embora a situação tenha melhorado, a chuva continua a cair e existe o perigo de novos deslizamentos de terras.

A agência das Nações Unidas para as crianças (Unicef) disse na sexta-feira que ainda é muito cedo para avaliar todos os danos causados pelo tufão no Vietname e que as autoridades apelaram às agências internacionais para que ajudem a responder à catástrofe natural.

Depois de passar pelo Vietname, o Yagi atingiu as Filipinas (21 mortos) e a China (dois mortos), tendo sido rebaixado a depressão tropical no domingo, causando também graves inundações na Tailândia e em Myanmar (antiga Birmânia).

