As autoridades turcas acrescentaram que a maioria dos feridos já recebeu alta, embora três dos doentes em estado crítico ainda estejam entubados.

O incêndio de Diyarkabir começou no bairro de Koksalan às 22:15 locais (20:15 em Lisboa) de quinta-feira, espalhando-se rapidamente em direção a Mardin devido aos ventos fortes, disse o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, nas redes sociais.

As cidades de Diyarbakir e de Mardin registaram 45 graus esta semana e prevê-se que as temperaturas atinjam hoje os 41 graus, o que continua a ser 5 a 10 graus mais elevado do que o habitual para esta época do ano, segundo a Direção Meteorológica turca.

Perante o calor e os ventos fortes, o país continua a registar novos incêndios, como os declarados nos últimos dias no distrito de Salihli, na província de Manisa, em Çanakkale, no oeste do país, em Izmir, na costa do mar Egeu, perto do aeroporto de Siirt, na Anatólia oriental, e na província de Elazig.

