Número de mortos nos atentados à bomba no Irãol revisto para 95

Os atentados à bomba no Irão mataram hoje pelo menos 95 pessoas, de acordo com as autoridades iranianas, que reviram em baixa as vítimas do ataque ocorrido numa cerimónia evocativa do quarto aniversário do assassínio do general Qassem Soleimani.