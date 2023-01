Número de mortos no atentado do Estado Islâmico em Cabul aumenta para 10

O número de mortos no atentado, na quarta-feira, próximo do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, em Cabul, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico aumentou para 10, de acordo com as Nações Unidas.