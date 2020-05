"Confirmamos mais um óbito de um homem. O homem entrou no hospital com insuficiência respiratória grave. Morreu esta manhã", afirmou o médico guineense, na conferência de imprensa diária sobre a evolução do novo coronavírus no país.

Segundo Dionísio Cumba, neste momento, estão a ser investigados mais seis casos de óbito para determinar se estão relacionados com a doença.