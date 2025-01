"Doze pessoas foram mortas, incluindo duas crianças", disse a procuradora Andrijana Nastic aos meios de comunicação social.

Um balanço anterior das autoridades apontava para pelo menos 10 vítimas mortais no tiroteio.

O autor do tiroteio, que ocorreu na quarta-feira, matou-se com um tiro na cabeça quando estava cercado pela polícia, segundo as autoridades policiais.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no tiroteio na cidade de Cetinje, que se seguiu a uma briga no bar, disseram as autoridades.

"O atirador, identificado como Aco Martinovic, de 45 anos, matou o dono do bar, os filhos do dono do bar e os seus próprios familiares", disse o ministro do Interior, Danilo Saranovic.

Saranovic disse que Martinovic morreu enquanto era levado para um hospital na capital e sucumbiu devido à "gravidade dos ferimentos".

O governo declarou hoje três dias de luto nacional, com o primeiro-ministro Milojko Spajic a descrever o tiroteio como uma "terrível tragédia".

O canal público RTCG identificou o autor do ataque, descrevendo-o como alguém conhecido por comportamentos erráticos e por detenções prévias por posse ilegal de armas.

Em 2022, também em Cetinje, um homem matou 10 pessoas, incluindo duas crianças, antes de ser abatido por um transeunte.

