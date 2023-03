"Infelizmente, 21 pessoas perderam a vida neste trágico acidente em Sutatausa", no departamento de Cundinamarca, afirmou o Presidente colombiano, Gustavo Petro, numa mensagem hoje divulgada na rede social Twitter.

O governador do departamento, Nicolas Garcia, anunciou na quarta-feira que 11 pessoas tinham sido encontradas mortas na mina, mas que as operações de busca iriam continuar para resgatar outras 10 que estariam presas.

No momento da explosão, um total de 30 pessoas estava na mina legal, localizada a cerca de 75 km da capital, Bogotá.

Apesar dos resgates se terem tornado uma verdadeira corrida contra o tempo, já que o oxigénio se tornou escasso dentro das cavidades, vários deslizamentos de terra impediram que os socorristas entrassem nas galerias da mina.

Os mineiros ficaram presos a 900 metros de profundidade nos túneis de seis minas interligadas que desabaram em cadeia na sequência de uma explosão.

A Agência Nacional de Mineração anunciou, entretanto, também no Twitter, que dois mineiros foram "salvos com vida" logo após a explosão, cujas causas da explosão são ainda desconhecidas.

De acordo com as autoridades locais, os socorristas da Agência Nacional de Minas, bombeiros, membros da Cruz Vermelha, da Defesa Civil e de outros organismos "continuam os trabalhos de resgate" no local.

No departamento colombiano de Cundinamarca, onde se situam as minas de Sutatausa e de Boyaca, existem centenas de minas de carvão onde trabalham milhares de mineiros.

As condições de segurança nem sempre são as adequadas e, por isso, é frequente a ocorrência de acidentes com vítimas mortais.

