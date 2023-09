A agência de notícias francesa explica que o corpo da mulher foi encontrado por um cão da Unidade Militar de Emergência (UME) a cerca de 50 metros da ribeira de Vallehermoso, perto de Valmojado, segundo a porta-voz da polícia da Guardia Civil.

O carro da mulher foi encontrado na segunda-feira em mau estado de conservação.

Após meses de seca, Espanha foi atingida no início do mês por chuvas torrenciais que já causaram a morte de seis pessoas e que afetaram especialmente as regiões de Madrid e de Castilla-La Mancha (centro de Espanha).

Em Madrid, as chuvas torrenciais levaram também ao encerramento temporário de várias linhas de metro e, por todo o país, causaram milhares de ocorrências, sobretudo inundações que obrigaram ao resgate de dezenas de pessoas de carros, casas, telhados e árvores.

Um dos casos mais mediáticos foi o de um menino de 10 anos, que foi encontrado na segunda-feira durante a manhã na copa de uma árvore, para onde trepou depois de o carro em que seguia com a família ter sido arrastado pelas águas. O rapaz ficou mais de dez horas na árvore, estimam as autoridades, que revelaram que a mãe e a irmã também sobreviveram.

A Espanha, explica a AFP, está na linha da frente do aquecimento global, com 75% do seu território ameaçado pela desertificação, sendo regularmente atingida, no final do verão e no outono, por chuvas torrenciais que têm dificuldade em penetrar no solo e provocam a dilatação abrupta dos leitos dos rios.

Este fenómeno, denominado "Dana" pelos meteorologistas ["depressão isolada a níveis elevados"], tem, por vezes, consequências dramáticas, como em 2018, ano em que 13 pessoas morreram na ilha de Maiorca, nas Ilhas Baleares.

