Destas 230 mortes, 76 ocorreram em hospitais (2.655 no total) e 154 em lares ou casas de repouso (2.926), tendo estes passado a ser incluídos na contabilização em 10 de abril.

Na sexta-feira tinham sido registadas 313 mortes, número de recuou no sábado para as 290 e hoje para as 230.

Nas últimas 24 horas foram reportados mais 1.313 novos casos confirmados por testes de laboratório, o que totaliza 38.496 casos de infeção entre 15 de março e 18 de abril, dos quais 407 foram registadas em lares, num total de 2.854 nestas instalações.

O número de infeções aumentou face aos dados de sábado, quando foram contabilizadas mais 1.045.

Nas últimas 24 horas foram internadas mais 265 pessoas em hospitais (um recuo na comparação com as 303 de sábado) num total de 13.130 e 409 tiveram alta (387 no sábado), o que perfaz 8.757 desde 15 de março.

O primeiro caso na Bélgica foi identificado em 04 de fevereiro, mas só começaram a ser recolhidos dados em todos os hospitais em 15 de março.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 157 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 687 pessoas das 19.685 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

