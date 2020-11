No total, foram declarados pelo menos 1.200.042 de mortes de um total de 46.452.818 casos positivos do SARS-CoV-2.

Quase uma em cada cinco mortes ocorreu nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo, com 230.996 mortes entre os 9.207.364 de casos positivos do novo coronavírus.

O Brasil tem agora 160.074 mortes em 5.545.705 casos positivos para o novo coronavírus, a Índia (122.607 mortes, 8.229.313 casos), o México (91.895 mortes, 929.392 casos) e o Reino Unido (46.717 mortes, 1.034.914 casos).

A América Latina e Caribe é a região mais atingida, com mais de 402.787 mortos, à frente da Europa (280.109), dos Estados Unidos e Canadá (241.175) e da Ásia (171.423).

Mais de 100.000 novas mortes foram registadas em todo o mundo desde 16 de outubro.

Nos últimos sete dias, mais de 6.500 mortes foram registadas diariamente em todo o mundo. Quase 40% desses óbitos foram contabilizados na Europa, a região onde a pandemia está atualmente a progredir mais rapidamente.

CSR // FPA

Lusa/Fim