Dados dos cadernos publicados pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), mostram que estão recenseados para votar fora do país -- na Austrália, Coreia do Sul, Inglaterra, Irlanda do Norte e Portugal -- um total de 11.800 eleitores, mais 97,29% do que os 5.981 recenseados para as presidenciais de 2022.

Uma análise dos cadernos eleitorais, feita pela Lusa com base nos dados publicados no Jornal da República mostra o crescimento significativa no recenseamento.

Em termos totais, desde as presidenciais entraram nos cadernos mais 58.710 eleitores.

No país em si, os cadernos mostram que há hoje mais 42.891 eleitores nos cadernos eleitorais, distribuídos pelos treze municípios (este ao estreia-se Ataúro) e pela Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Díli continua a ser o maior município, com um total de 187.462 eleitores -- o que equivale a mais de 21% dos eleitores totais dos cadernos -- seguindo-se Baucau (99.158) e Ermera (85.358).

O posto administrativo de Dom Aleixo, em Díli, é o maior, com 85.096 eleitores, e o posto administrativo de Fatu Lulic no município de Covalima é o mais pequeno, com apenas 1.838 eleitores.

A RAEOA foi a região que registou o maior crescimento em número de eleitores (mais 9,78%).

Oficialmente, o menor crescimento eleitoral ocorreu na capital, onde há apenas mais 1,48% de novos eleitores, sendo que este número é afetado pela divisão de Ataúro, cujos eleitores faziam parte do município da capital nas presidenciais.

Ataúro estreia-se como município, em termos eleitorais, com 7.598 eleitores.

Se o total de Díli contasse ainda com a região de Ataúro então o crescimento total teria sido de 5,59%.

Fora do país, a Coreia do Sul registou o maior crescimento (mais 240% para 469 eleitores), seguindo-se Portugal com mais 167,25% de eleitores (para um total de 1.836) e Irlanda do Norte (mais 91,67% para 2.415).

A Inglaterra consolidou-se como a maior comunidade, com o número a crescer 78,95% para 3.710 eleitores enquanto na Austrália estão recenseados mais 50,27%, ou um total de 2.242 eleitores.

Nas eleiçoes legislativas de 21 de maio, estarão a funcionar um total de 1.472 centros de votação e 1.850 estações de voto, no país e na diáspora -- eram respetivamente 1.200 e 1.500 nas presidenciais do ano passado.

Além dos centros espalhados pelos 452 sucos (divisão administrativa), 65 postos administrativos e 13 municípios mais a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) haverá ainda locais três locais de votação na Austrália (Darwin, Melbourne e Sydney), dois na Coreia do Sul (Gwangju e Seul), três em Portugal (Lisboa, Porto e Beja), três no Reino Unido (Creww, Peterborough e Oxford) e um na Irlanda do Norte (Dunganon).

A capital Díli terá o maior número de estações de voto, um total de 262, mas Baucau e Baucau têm o maior número de centros de votação (150 cada), com Ataúro a ter apenas 15 centros de votação e 20 estações de voto.

A campanha eleitoral termina a 18 de maio.

ASP // SF

Lusa/Fim