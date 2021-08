Os hospitais franceses acolheram 498 pacientes nas últimas 24 horas, elevando o número de internados para 8.685 doentes, registo que compara com 6.922 doentes internados em 17 de julho, o nível mais baixo de hospitalizações registado desde o início do ano.

Por outro lado, com 1.556 pessoas registadas em unidades de cuidados intensivos, o número de doentes com covid-19 em estado grave aumentou significativamente (+81%) desde 21 de julho, data em que este registo foi o mais baixo (859) desde o início do ano. Nas últimas 24 horas, 117 doentes foram admitidos em cuidados intensivos.

Entre sábado e hoje, 30 pessoas morreram nos hospitais franceses por razões associadas à covid-19, de acordo com a agência de saúde.

Quanto à campanha de vacinação em França, 44.739.322 pessoas receberam, pelo menos, uma injeção (66,4% da população total) e 37.231.075 têm a vacinação concluída (55,2% da população total), informou a Direção Geral de Saúde francesa.

