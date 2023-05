"A estimativa atual de deslocados desde o início do conflito [em abril] é comparável ao conjunto de todos os deslocados entre 2021 e 2022", alerta a OIM, apontando que às 843.130 que tiveram de abandonar as suas casa, mas ficaram no país, somam-se 253.591 que fugiram do país para as regiões vizinhas.

De acordo com a Matriz de Acompanhamento dos Deslocados (DTM, na sigla em inglês), o número total de pessoas que tiveram de abandonar as suas casas está já nos 1,1 milhões.

"As estimativas de deslocados aferida através da DTM estão fundamentadas em informações preliminares das equipas no terreno e devem ser tomadas unicamente como estimativas", reiterou esta organização das Nações Unidas, citada pela agência espanhola de notícias, a EFE, salientando que os dados cobrem 16 dos 18 estados do país.

A ONU fez na quarta-feira um apelo à comunidade internacional para financiar a ajuda humanitária necessária, pedindo 3 mil milhões de dólares, cerca de 2,67 mil milhões de euros, para ajudar os afetados pelo conflito.

As hostilidades eclodiram em 15 de abril, num clima de tensões crescentes sobre a integração das RSF nas forças armadas, uma parte fundamental de um acordo assinado em dezembro para formar um novo Governo civil e reativar a transição após a destituição do então presidente Al-Bashir em 2019, que foi prejudicada pelo golpe de outubro de 2021 que depôs o primeiro-ministro de unidade Abdullah Hamdok.

As partes beligerantes acusam-se mutuamente de terem posto em causa tréguas sucessivas, a última das quais foi um período de sete dias patrocinado pelo Sudão do Sul, que terminou na passada quinta-feira, enquanto estão a decorrer conversações na Arábia Saudita entre representantes do exército e das RSF para chegar a acordo sobre uma trégua humanitária de 10 dias.

De acordo com o último balanço, os combates causaram a morte de pelo menos 822 pessoas e cerca de 3.200 feridos.

