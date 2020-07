"Dos resultados conhecidos hoje, houve um teste que deu positivo para uma criança que frequentava o infantário e que totaliza assim seis crianças infetadas", disse à Lusa o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

No âmbito do surto com origem num infantário há ainda mais sete pessoas infetadas (duas educadoras e um motorista) e quatro familiares das crianças, de acordo com o autarca.

Além deste surto há um outro detetado no lar do Montepio Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, com um total de 26 pessoas infetadas (23 utentes e três funcionários).

O lar do Montepio Rainha D. Leonor acolhe 59 idosos e emprega 50 pessoas.

Todos, utentes e funcionários, foram testados em 26 de junho e grande parte testados no dia 03 pela segunda vez, dado haver "pessoas que deram negativo no primeiro teste e passados uns dias deram positivo", afirmou Fernando Tinta Ferreira.

Já no caso do infantário, "há uns dias uma criança apareceu com sintomas, fez o teste e foi detetado covid", o que levou também a realização de testes a todas as crianças e funcionários.

Entre segunda-feira e hoje foram conhecidos os resultados de cerca de 30 dos 40 testes realizados, todos com resultados negativos, à exceção de uma criança.

"Para já, não há ninguém hospitalizado", disse o autarca, que aguarda ainda o resultado de cerca de uma dezena de testes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.629 pessoas das 44.416 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

