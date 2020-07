O ministro da Saúde do Governo de Jacarta disse que as autoridades sanitárias "ainda desconhecem quando pode ser atingido o pico", referindo-se ao elevado número de contágios de covid-19.

O ministro disse que foram registados 1.525 contágios nas últimas 24 horas, fazendo aumentar para um total de 100.303 os casos no país.

Admite-se que o registo deste aumento do número de casos pode estar relacionado, entre outros fatores, com os testes médicos que estão a ser efetuados na Indonésia.

De acordo com as autoridades morreram 57 pessoas nas últimas 24 horas, vítimas de covid-19, fazendo aumentar para 4.838 mortos no arquipélago.

Os surtos mais recentes têm surgido em locais de trabalho como escritórios ou unidades fabris.

O responsável pelo Grupo de Trabalho contra a covid-19, Doni Monardo, disse que é ainda impossível prever "pico da pandemia" no país.

"Ainda não sei quando se vai registar o pico. Observamos flutuações, em algumas zonas há aumento do número de casos e noutras diminuição", afirmou.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 645 mil mortos e infetou mais de 16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

