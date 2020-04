"O número de casos confirmados na Guiné-Bissau é de 50", afirmou o médico guineense, na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da evolução da doença no país.

Segundo Tumané Baldé, os novos quatro casos confirmados são três homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 29 e os 51 anos.

"Três casos são de Canchunho e um caso é de Bissau", salientou.

O setor autónomo de Bissau, que estava sem registo de novos casos há uma semana, volta assim a ter mais um caso.

Em termos de distribuição geográfica, 32 casos foram registados em Bissau, 13 em Canchungo, na região de Cacheu, e cinco na região de Biombo.

Dos 50 casos, três já foram dados como recuperados.

No âmbito do combate à pandemia, a Guiné-Bissau já prolongou o estado de emergência até 26 de abril e endureceu algumas das medidas para combate à prevenção da doença, à semelhança do que aconteceu em alguns países do mundo.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Por regiões, a Europa somava hoje 94.021 mortos (mais de um milhão de casos), Estados Unidos e Canadá 34.499 mortos (701.335 casos), a Ásia 6.751 mortos (154.943 casos), o Médio Oriente 5.357 mortos (115.745 casos), a América Latina e Caribe 4.001 mortos (85.237 casos), a África 965 mortos (18 mil casos) e a Oceânia 79 mortos (7.730 casos).

