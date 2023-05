Número de casais com ambos os elementos desempregados recua 7,1% em abril -- IEFP

O número de casais com ambos os elementos no desemprego caiu 7,1% em abril, em termos homólogos, tendo recuado 3% em relação ao mês anterior, de acordo com dados hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).